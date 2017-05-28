Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР испытала новую систему противовоздушной обороны

Воскресенье, 28 мая 2017, 07:41

Северная Корея успешно испытала новую систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщает агентство KCNA.

За проведением испытания наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, "эффективность системы оружия для обнаружения и отслеживания целей значительно улучшилась, точность удара также увеличилась по сравнению с прошлым годом".

Он также отметил, что некоторые дефекты в системе ПВО, обнаруженные в прошлом году, были полностью исправлены.

Кроме того, Ким Чен Ын распорядился начать массовое производство и развертывание таких систем по всей стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: