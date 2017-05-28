КНДР испытала новую систему противовоздушной обороны
Воскресенье, 28 мая 2017, 07:41
Северная Корея успешно испытала новую систему противовоздушной обороны.
Об этом сообщает агентство KCNA.
За проведением испытания наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
По его словам, "эффективность системы оружия для обнаружения и отслеживания целей значительно улучшилась, точность удара также увеличилась по сравнению с прошлым годом".
Он также отметил, что некоторые дефекты в системе ПВО, обнаруженные в прошлом году, были полностью исправлены.
Кроме того, Ким Чен Ын распорядился начать массовое производство и развертывание таких систем по всей стране.