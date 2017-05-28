В ОРЛО заявили, що готові розвести сили біля Станиці, але Київ "зриває"

Представники ОРЛО заявили, що подали сигнал українській стороні про готовність розвести озброєння біля н.п. Станиця Луганська згідно з мінськими угодами від 21 вересня 2016 року, але "українська сторона зірвала процес розведення".

Про це йдеться у повідомленнях онлайн-ресурсу бойовиків "ЛИЦ", який посилається на "начальника управління Народної міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка.

За його словами, представники "Народної міліції ЛНР" прибули в район Станиці Луганської "в рамках чергової спроби почати передбачене мінськими угодами розведення сил і засобів".

Там вони "запустили сигнальну ракету білого кольору, підтвердивши свою готовність почати відведення підрозділів "ЛНР" та очікували "підтвердження готовності української сторони".

Однак, за словами Філіпоненка, "українська сторона зірвала розведення сил і засобів". При цьому він послався на дані представників місії ОБСЄ, які перебувають на українській стороні.

"Ми спостерігаємо, що українська сторона не збирається відводити сили і засоби, і це підтверджують представники місії ОБСЄ, їхні спостерігачі на українській стороні", - заявив він.

Як відомо, 21 вересня 2016 року учасники Контактної групи у Мінську домовилися про розведення сил і засобів на трьох ділянках: поблизу н.п. Золоте, Станиця Луганська та Петрівське. Розведення сил відбулося лише в районі Золотого і Петрівського, поблизу Станиці розведення кілька разів намагалися провести, але процес зривався через обстріли бойовиків. З боку "ЛНР" заявляють, що у зриві відведення винна українська сторона.

Українська правда