Делегація України передала ПА НАТО доповідь про зв'язки РФ з ІДІЛ і ХАМАС

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Неділя, 28 травня 2017, 16:28

Під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі голова української делегації Ірина Фріз передала віце-президенту організації Расі Юкнявичене та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.

Про це Фріз повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, документ містить факти та аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібан, ХАМАС, Хезболла тощо.

Фріз також повідомила, що в своїй презентації щодо Росії Юкнявичене висловила розуміння позиції України щодо заборони трансляції російських телеканалів і висловила подив щодо наявності російських телеканалів на кшталт RT в готелях Європи.

"Раса також висловила дуже слушну думку, порівнявши російське телебачення в Європі з цигарками: їх можна купити, але на пачці є попередження. Так само російські телеканали можуть бути промарковані", - розповіла голова української делегації.

Українська правда

Теми: НАТО Росія
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