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Україна передала ПА НАТО доповідь про зв'язки РФ з ІДІЛ і ХАМАС

Неділя, 28 травня 2017, 16:28

Під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі представники України передали віце-президенту організації Расі Юкнявичене та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.

Про це  на своїй сторінці у Facebook повідомила голова української делегації Ірина Фріз. 

За її словами, документ містить факти та аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібан, ХАМАС, Хезболла тощо.

Фріз також повідомила, що в своїй презентації щодо Росії Юкнявичене висловила розуміння позиції України щодо заборони трансляції російських телеканалів і висловила подив щодо наявності російських телеканалів на кшталт RT в готелях Європи.

"Раса також висловила дуже слушну думку, порівнявши російське телебачення в Європі з цигарками: їх можна купити, але на пачці є попередження. Так само російські телеканали можуть бути промарковані", - розповіла голова української делегації.

 
 

Українська правда

Теми: НАТОРосія
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