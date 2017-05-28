Україна передала ПА НАТО доповідь про зв'язки РФ з ІДІЛ і ХАМАС

Під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі представники України передали віце-президенту організації Расі Юкнявичене та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова української делегації Ірина Фріз.

За її словами, документ містить факти та аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібан, ХАМАС, Хезболла тощо.

Фріз також повідомила, що в своїй презентації щодо Росії Юкнявичене висловила розуміння позиції України щодо заборони трансляції російських телеканалів і висловила подив щодо наявності російських телеканалів на кшталт RT в готелях Європи.

"Раса також висловила дуже слушну думку, порівнявши російське телебачення в Європі з цигарками: їх можна купити, але на пачці є попередження. Так само російські телеканали можуть бути промарковані", - розповіла голова української делегації.

Українська правда