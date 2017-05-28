В Одесі вимагали скасувати концерт Лободи: димові шашки, газ, затримані

В Одесі біля нічного клубу "Ібіца" активісти патріотичних організацій влаштували бійку через концерт співачки Світлани Лободи.

Як повідомляє "Думская", учасники мітингу вимагали "зупинити виступ та вигнати виконавицю, бажано з позбавленням її громадянства України".

Для забезпечення порядку на місці події чергувала велика кількість правоохоронців.

Під час штовханини невідомі спершу кинули у натовп дві петарди, потім - дві димові шашки.

"Поліція намагалася провести особистий огляд двох активістів, однак ті відмовилися, через що виникла бійка, під час якої хтось застосував сльозогінний газ. Активістів, які відмовилися від огляду, було затримано. Згодом їх відпустили", - повідомляє видання.

Також було два повідомлення про нібито замінування клубу "Ібіца".

Концерт Лободи було скасовано.

Фото - Думская.net

Як повідомив радник начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала 1 протокол за ст.173 КУпАП - "дрібне хуліганство", затриманих за підсумком інциденту немає.