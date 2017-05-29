Макрон назвав рукостискання з Трампом "моментом істини"

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Понеділок, 29 травня 2017, 07:08

Президент Франції Еммануель Макрон назвав своє жорстке рукостискання з президентом США Дональдом Трампом "моментом істини".

Про це пише BBC.

На фотографіях президентів видно, що вони настільки сильно стиснули один одному руки, що побіліли суглоби їх пальців.

Макрон сказав французькій пресі, що таким чином він хотів продемонструвати американському президенту, що "не піде на дрібні поступки, навіть символічні", але при цьому не має наміру і перегинати палицю.

Макрон і Трамп зустрічалися в Брюсселі в четвер, напередодні саміту лідерів країн НАТО.

Рукостискання тривало кілька секунд. Обидва президенти пильно дивилися один одному в очі, після чого, судячи з усього, Дональд Трамп спробував звільнити свою руку.

В інтерв'ю Journal du Dimanche Макрон сказав, що його метою було заручитися повагою з боку президента США.

"Дональд Трамп, президент Туреччини або російський президент - вони всі дивляться на відносини з іншими з точки зору сили, як на відносини начальника з підлеглим. Мене це не хвилює", - сказав він.

"Я не вірю в дипломатію, яка вдається до публічної критики, але коли справа доходить до двосторонніх зустрічей, я не поступаюся - саме так заслуговується повага", - додав президент Франції.

Раніше Макрон в телефонній розмові з Трампом заявив, що захищатиме угоду про зміну клімату, узгоджену в Парижі в 2015 році.

За підсумками саміту G7 всі країни, окрім США, підтримали цю угоду.

Згодом Трамп написав у своєму Twitter, що прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди наступного тижня.

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