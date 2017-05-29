Макрон назвал рукопожатие с Трампом "моментом истины"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свое жесткое рукопожатие с президентом США Дональдом Трампом "моментом истины".

Об этом пишет BBC.

На фотографиях президентов видно, что они столь сильно сжали друг другу руки, что побелели суставы их пальцев.

Макрон сказал французской прессе, что таким образом он хотел продемонстрировать американскому президенту, что "не пойдет на мелкие уступки, даже символические", но при этом не намерен и перегибать палку.

Макрон и Трамп встречались в Брюсселе в четверг, в преддверии саммита лидеров стран НАТО.

Рукопожатие длилось несколько секунд. Оба президента пристально смотрели друг другу в глаза, после чего, судя по всему, Дональд Трамп попытался освободить свою руку.

В интервью Journal du Dimanche Макрон сказал, что его целью было заручиться уважением со стороны президента США.

"Дональд Трамп, президент Турции или российский президент - они все смотрят на отношения с другими с точки зрения силы, как на отношения начальника с подчиненным. Меня это не волнует", - сказал он.

"Я не верю в дипломатию, которая прибегает к публичной критике, но когда дело доходит до двусторонних встреч, я не уступаю - именно так заслуживается уважение", - добавил президент Франции.

Ранее Макрона в телефонном разговоре с Трампом заявил, что будет защищать соглашение об изменении климата, согласованное в Париже в 2015 году.

По итогам саммита G7 все страны, кроме США, поддержали это соглашение.

Впоследствии Трамп написал в своем Twitter, что примет окончательное решение о Парижской климатического соглашения на следующей неделе.