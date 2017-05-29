На зустрічі Путіна і Макрона Україна буде пріоритетною

Перспективи "нормандського формату" і Україна будуть пріоритетними темами міжнародної частини переговорів президента РФ Володимира Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона.

Також президенти обговорять ядерну проблематику КНДР, ситуацію в Сирії та Лівії, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков напередодні візиту Путіна до Франції, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна (на переговорах - ІФ) буде займати велике місце з точки зору перспектив функціонування "нормандського формату", - сказав Ушаков.

Він нагадав, що в останній телефонній розмові ще колишнього складу "нормандської четвірки" - за участю попереднього президента Франції Франсуа Олланда - була досягнута домовленість про те, що цей формат продовжить роботу, і новий президент активно підключиться до неї.

За його словами, ця тематика обговорювалася 15 травня в ході візиту Макрона в Берлін.

"Еммануель Макрон знає точку зору пані Меркель (канцлер ФРН Ангела Меркель - ІФ), зараз він дізнається наші оцінки стану справ з розвитку важкої внутрішньоукраїнської кризи", - зазначив Ушаков і таким чином вкотре не визнав РФ стороною конфлікту.

Він додав: "Головне, що ми очікуємо, що президенти підтвердять необхідність найщільнішою роботи в "нормандському форматі" і безальтернативність Мінських домовленостей. Це буде цікава дискусія, і ми до цього готуємося", - сказав представник Кремля.

Крім того, лідери Франції і Росії мають намір обговорити ядерну проблематику КНДР, ситуацію в Сирії та Лівії.

Зустріч президентів пройде в Версалі.