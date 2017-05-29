В ОРДО хочуть спекулювати ситуацією з ДФС у Мінську – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявляє, що представники ОРДО хочуть спекулювати на ситуації з Донецькою фільтрувальною станцією на мінських переговорах.

Як передає прес-центр штабу АТО, днями в окупованому Донецьку відбувся круглий стіл на тему "Донецька фільтрувальна станція на грані повної зупинки".

"Головним його підсумком було рішення відправити звернення представникам ОРДО на Мінських переговорах, щоб ті донесли до світової спільноти інформацію про загрозу виникнення екологічної та гуманітарної катастрофи через ситуацію, що склалася сьогодні на ДФС", – йдеться в повідомленні.

При цьому в СЦКК наголошують, що саме бойовики обстрілюють ДФС.

Донецька фільтрувальна станція Фото СЦКК

"Насправді, починаючи з кінця липня 2014-го року станція є постійною мішенню для обстрілів з боку НЗФ ОРДО. В 2014-му році станція не працювала майже 4 місяці, в 2015-му та 2016-му постійні перебої в роботі тривали від кількох днів до кількох тижнів. В поточному році внаслідок обстрілів, ДФС припиняла подачу води населенню10 разів", – наголосили в СЦКК.

За даними української сторони СЦКК, поки незрозуміло, яким саме чином ОРДО хоче використати ситуацію ДФС.

Там наголосили, що станція переважно постачає воду для мешканців тимчасово окупованих територій, і керівництво "республік" мало б бути зацікавленим у безперебійній роботі ДФС.

"Враховуючи наведені факти, можна зробити висновок, що зацікавленість керівництва ОРДО у забезпеченні екологічної безпеки регіону та відновленні інфраструктури Донбасу, насправді, обмежується виключно пишномовними заявами", – заявляє українська сторона СЦКК.

"Прикриваючись показною "турботою", проросійські найманці свідомо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями Мінських домовленостей, створюють передумови для подальшого загострення конфлікту та погіршення гуманітарної ситуації на Донеччині", – переконана вона.

Як відомо, Донецьку фільтрувальну станцію неодноразово обстрілювали. За даними СЦКК, у 2014 році станція не працювала майже 4 місяці, у 2015-му та 2016-му році перебої в роботі тривали від кількох днів до кількох тижнів, цього року ДФС припиняла подачу води 10 разів.

Востаннє ДФС обстрілювали ввечері 21 травня, коли бойовики здійснили вогневий наліт на станцію, обстрілявши її зі 120-мм міномета.