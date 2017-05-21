Штаб: Бойовики здійснили вогневий наліт на ДФС

Ввечері 21 травня бойовики здійснили вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію, обстрілявши її зі 120-мм міномета.

Про це йдеться у повідомленні пресс-центру штаба АТО.

"О 19:01 з боку окупованого н.п. Ясинувата у напрямку Авдіївки російсько-терористичними угрупуваннями було нанесено вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію. За попередніми даними, ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що під обстріл "знову потрапив об’єкт, який має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях".

Як відомо, в ніч на 21 травня у Донецькій області через знеструмлення було припинено роботу Красноармійської фільтрувальної станції. За даними МінТОТ, можлива причина збоїв у електропостачанні - бойові дії в районі н.п. Піски або Опитного.

Українська правда