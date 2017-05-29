Травневі заморозки на третину зменшать врожай фруктів і ягід

Травневі морози, які спостерігалися майже на всій території України, завдали значної шкоди плодово-ягідним культурам та винограду.

Прогнозні показники валового збору врожаю зменшено на 29% на основі даних, які надійшли від структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, в абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено з 2473 до 1755 тисяч тонн.

Найбільшої шкоди зазнали кісточкові культури – прогноз їхнього врожаю зменшили з 476 до 292 тисяч тонн (на 39%). Серед цих культур найбільший недобір урожаю очікують у абрикоса, персика і нектарина. Планують зібрати 33,3 тисячі тонн абрикос, 9,7 тисячі тонн персика та нектарина (раніше очікували 71 та 18 тисяч тонн відповідно).

Найменшої шкоди завдано врожаю винограду – в межах 13% (очікують 333 тисяч тонн проти попереднього прогнозу у 380 тисяч тонн).

Прогноз врожайності знизився: для яблунь на 26,6%, для груш – на 25,1%; для черешень – на 38,6%, для вишень – на 33,8%, для слив – на 34,6%, для аличі – на 26%, для абрикосів – аж на 52,9%, для персиків і нектаринів – на 47,4%, для смородини – на 22,9%, малини й ожини – на 18,1%, лохини – на 27,2%, суниці – на 30,9%.

Врожай горіхів може знизитися майже на 36%.

Прогнози врожаю

Раніше у Мінагрополітики підрахували, що травневі заморозки суттєво не вплинули на стан зернових: його оцінюють як хороший та задовільний.

Олена Рощенко, УП