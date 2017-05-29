СБУ: "Яндекс" передав персональні дані українців спецслужбам РФ

Служба безпеки України після обшуків в офісах "Яндекса Україна" стверджує, що керівництво компанії незаконно збирало та передавало до Росії персональні дані українських громадян.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян. Зокрема особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Також СБУ зазначає, що серед українців, дані яких передавали до Росії, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних Сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління.

"За даними СБ України, інформація передавалась спеціальним службам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості", – повідомляє прес-центр.

Під час обшуків СБУ вилучила серверне обладнання, яке направить на експертизи, що перевірять факти збору, накопичення та передачі персональних даних українців до РФ.

"Експерти також проаналізують перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірять координацію протиправної діяльності з території Російської Федерації", – додається у повідомленні.

Зараз триває досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

У свою чергу, у самій компанії стверджують, що їм невідомі причини обшуків.

Так у коментарі "Радіо Свобода" представник прес-служби "Яндекс Україна" Ася Мелкумова зазначила:

"У нас немає ніякої інформації про причини сьогоднішніх дій СБУ, наші юристи їдуть до офісів. "Яндекс" готовий надати всю інформацію про його операції в Україні, відповідно до українських законодавчих процедур".

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, СБУ проводила обшуки в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" у кримінальному провадженні за статтею "Державна зрада".

Українська правда