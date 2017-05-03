Україна піднялась у рейтингу відкритості державних даних

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Середа, 3 травня 2017, 04:59

Україна посіла 24 місце за рівнем розвитку відкритих даних, піднявшись на 30 пунктів у порівнянні з минулим роком.

Про результати дослідження Global Open Data Index, написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

У порівнянні з минулим роком Україна піднялася на 30 пунктів: з 54 на 24 місце.

"Це ще одне свідчення відкритості діяльності Уряду. За останній рік ми запровадили єдиний портал відкритих даних, відкрили для вільного доступу більшість базових реєстрів, приєдналися до міжнародної Хартії відкритих даних та затвердили відповідну дорожню карту розвитку відкритих даних", - написав прем’єр-міністр.

Згідно з рейтингом, перше місце в рейтингу посіли Австралія і Тайвань з показниками відкритості даних 79%. Далі йдуть Франція (73%), Велика Британія (73%) і Канада (69%). Сусідні з Україною (49%) сходинки посіли Гонконг (50%) та Польща (47%). На такому ж рівні – 49% – відкритість даних у Австрії та Словенії. Росія перебуває на 34 місці (43%).

Теми: рейтинг України
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