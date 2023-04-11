Рейтинг "прозорості" міст очолили Дніпро, Львів і Мукачево – Transparency International

Антикорупційна громадська організація "Transparency International Ukraine" визнала "прозорими" в плані роботи міських рад міста Дніпро, Львів та Мукачево, а ще 10 міст України – "частково прозорими".

Джерело: Transparency International Ukraine

Деталі: Програма "Transparent cities/Прозорі міста" презентувала адаптоване дослідження роботи міських рад під час війни. Це не лінійне продовження традиційних Рейтингів прозорості: цьогоріч команда оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць – тепер статус міста ("прозоре", "частково прозоре" та "непрозоре") і рівень виконання індикаторів.

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За результатами дослідження, статус "прозорі" мають Дніпро, Львів та Мукачево. "Частково прозорими" визначені 10 міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці.

Із початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок.

Але все ж прозорість роботи має залишатись важливим завданням для органів місцевого самоврядування, зазначають у Transparency International Ukraine.

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У середньому міста виконували індикатори дослідження на 37,5%. При цьому вимоги українського законодавства – на 47,8%. Тобто українські міста не виконали понад половину обов’язкових законодавчих вимог.

Пряма мова керівниці програми "Transparent cities/Прозорі міста" Олени Огороднік: "Військова агресія росії проти України стала справжнім викликом і перевіркою на стійкість для усіх українських міст. Водночас до України зараз прикута велика увага світової спільноти, яка допомагає вже зараз та планує підтримувати нас у процесі відбудови.

Високий рівень прозорості та підзвітності місцевої влади вкрай необхідний для ефективного залучення інвестицій та відновлення України. Тож наша команда розробила для цього комплексні рекомендації".

Деталі: Рекомендації, як посилити спроможність міст та забезпечити прозорість та ефективність місцевої влади, такі:

Створювати та оновлювати сервіси, що найбільше сприяють адаптації населення до викликів війни: оприлюднювати перелік житлових приміщень, що перебувають у власності громад; створювати сервіси та інформаційні сторінки для внутрішньо переміщених осіб; створювати електронні сервіси для постановки на квартирний облік; впроваджувати сервіси для онлайн-запису на отримання соціальних послуг; оприлюднювати переліки укриттів у зручному форматі (карта) та своєчасно їх оновлювати.

Забезпечити максимально прозорий облік та розподіл гуманітарної допомоги.

Відновлювати роботу місцевих порталів відкритих даних та геопорталів, публікувати відкриті дані.

Забезпечити доступ та участь жителів до формування управлінських рішень.

Також програма "Transparent cities/Прозорі міста" сформувала перелік найкращих практик, які втілювали українські міста під час війни, і котрі показали свою ефективність. А саме: публікація інформації про укриття та інформації для ВПО, електронна подача заяв на житло, електронні звернення мешканців через спеціальні міські сервіси, підтримка релокованих бізнесів, звітування про розподілену гуманітарну допомогу тощо.

У TI Ukraine нагосили, що доступ до інформації – це конституційне право кожної людини, а прозорість місцевої влади – один із основних принципів успішного відновлення України, продовження підтримки міжнародних партнерів та успішної майбутньої євроінтеграції.

Довідка: Дослідження проведено в межах проєкту "Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування", який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

ТІ Ukraine започаткувала програму "Transparent cities/Прозорі міста" у 2017 році. Її мета – подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності. Програма щорічно формує Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України.

За п’ять років середній показник прозорості міст підвищився на 62,2%. У рамках програми також формується Рейтинг підзвітності 50 міст (органів місцевої влади). Середній показник підзвітності міст за підсумками 2021 року становив 16,5 бала.