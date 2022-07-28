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Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 17:44
Микола Мартиненко, скріншот

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату, ексголові комітету парламенту з питань ТЕК, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні хабаря та відмиванні коштів. Ім’я екснардепа не називається, проте відомо, що мова йде про Миколу Мартиненка.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Посадовець одержав від керівництва чеської компанії "Skoda JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому – легалізували".

Що було раніше: Мартиненко є обвинуваченим також в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і "Енергоатом". Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та $17,2 млн.

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Теми: Мартиненкокорупція
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