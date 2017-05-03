МЗС підтвердило участь євродепутата в першотравневих святкуваннях в ОРЛО

МЗС України підтвердило візит депутата Європарламенту від Італії Елеонори Форенци до ОРЛО і планує внести пропозиції щодо притягнення до відповідальності учасників провокації.

Про це в коментарі "Українській правді" сказала речник Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

За її словами, ще 28 квітня МЗС України надіслало ноту до МЗС Італії про неприпустимість порушення українського законодавства та вимоги вжити заходів щодо попередження такого візиту.

"За результатами МЗС Італії надіслало всім компетентним органам та організаторам цієї провокації інформацію щодо відповідальності за порушення українського законодавства. Італійська сторона наголосила, що це окрема ініціатива окремих представників Італійської комуністичної партії, і вона жодним чином не відповідає офіційній позиції Італії щодо територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначила Беца.

"З нашого боку, звісно, що будуть вноситися пропозиції щодо застосування відповідальності до зазначених осіб", - додала речник МЗС.

Елеонора Форенца Фото: EPA/UPG

Раніше в окупованому проросійськими бойовиками Луганську заявили, що провели заходи, присвячені Першотравню, і участь в них взяли представники понад 20 країн. За словами ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького, у "першотравневих урочистостях" взяли участь представники Російської Федерації, Південної Осетії і Абхазії. Також він сказав, що до окупованого Луганська прибула депутат Європарламенту від Італії Елеонора Форенца.

Українська правда