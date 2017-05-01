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Плотницький: на Першотравень в ОРЛО з'їхалися представники 20 країн та депутат Європарламента

Понеділок, 1 травня 2017, 18:23

В окупованому проросійськими бойовиками Луганську провели заходи, присвячені Першотравню, участь в них брали представники понад 20 країн.

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на підконтрольний бойовикам онлайн-ресурс "ЛИЦ".

Як заявив ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький, у "першотравневих урочистостях" взяли участь представники Російської Федерації, Південної Осетії і Абхазії.

"Ми раді бачити тут і нових партнерів "ЛНР"... Я прочитаю тих, хто приїхав до нас: Алжир, Вірменія, Бірма, Великобританія, Німеччина, Грузія, Індія, Ірак, Іран, Італія, Камерун, Канада, Палестина, Бейрут, Польща, США, Фінляндія, Шрі-Ланка", - зазначив Плотницький. 

Також він додав, що до Луганська прибула депутат Європарламенту від Італії Елеонора Форенца.

 
 
 

Теми: ЛНРсвяткування
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