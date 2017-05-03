Інтерпол більше не шукає Ставицького

1689 переглядів
0
Середа, 3 травня 2017, 20:39

Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького.

Про це повідомив його адвокат Юрій Іващенко на своїй сторінці Facebook.

"Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького. Сьогодні отримано офіційне підтвердження з Інтерполу і від Комісії з контролю за файлами Інтерполу, що скарга Едуарда Ставицького повністю задоволена, його кримінальне переслідування визнано політичним. Комісія взяла до уваги наші аргументи ", - повідомив він.

 
 

Як відомо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук.

Він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.

На сайті Інтерполу 4 серпня з'явилася інформація, що Ставицький оголошений в розшук по лінії цієї організації.

У грудні 2016 року правоохоронні органи Ізраїлю повідомили, що продовжують розглядати запит Генеральної прокуратури про екстрадицію в Україну колишнього Ставицького.

З відповідним запитом до Ізраїлю їздив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Сам Ставицький в інтерв'ю "Українській правді", перебуваючи в Ізраїлі, стверджував, що отримував пропозицію заплатити кілька мільйонів доларів з закриття справи проти нього.

Генпрокуратура готова запропонувати Ставицькому співпрацю зі слідством.

Теми: Ставицький
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Moscow never sleeps. Команда Януковича продала газовий бізнес російському мільярдеру 22 лютого 2017, 11:56
Дістати Ставицького з Ізраїля не проблема – Інтерпол 19 січня 2017, 13:41
Ізраїль все ще не відповів на прохання видати Ставицького 13 грудня 2016, 10:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Інтерпол відмовився розшукувати і депутата-утікача
Інтерпол більше не шукає Ставицького
Бойовики накрили "Градом" українських морпіхів біля Широкиного
Інтерпол дійсно припинив розшук Януковича – поліція
Усі новини
рейтинг міст

Найбезпечніший облцентр України – Хмельницький, найнебезпечніший – Запоріжжя

Гід по грузинській кухні

Де в Києві спробувати хінкалі, хачапурі і чанахи