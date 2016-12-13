Ізраїль все ще не відповів на прохання видати Ставицького
Правоохоронні органи Ізраїлю продовжують розглядати запит Генеральної прокуратури про екстрадицію в Україну колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформоване джерело.
"Ми в постійному контакті, але відповіді поки немає (від Ізраїлю)", – сказало джерело.
Також співрозмовник повідомив, що Ставицький не погоджується на співпрацю зі слідством.
Як відомо, у серпні Ізраїль мав намір розглянути запит Генпрокуратури про екстрадицію Ставицького в найкоротші терміни.
З відповідним запитом до Ізраїлю їздив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Сам Ставицький в інтерв'ю "Українській правді" стверджував, що отримував пропозицію заплатити кілька мільйонів доларів з закриття справи проти нього.
Генпрокуратура готова запропонувати Ставицькому співпрацю зі слідством.