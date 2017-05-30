У МЗС пояснили, коли українцям можуть відмовити у в'їзді до ЄС

Після запровадження безвізового режиму громадянину України можуть відмовити у в'їзді до країн Євросоюзу з кількох причин.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

Зокрема, у в’їзді може бути відмовлено, якщо громадянин України:

- перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці;

- перебуває в списку осіб, в’їзд яких, хоча б в одній країні ЄС, заборонений;

- засуджений у будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення свободи строком мінімум на один рік;

- є об’єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування;

- якщо є докази участі в злочинній діяльності чи докази наявності умислу брати участь у подібній діяльності;

- якщо не має усіх необхідних підтверджуючих мету поїздки документів.

Як відомо, 22 травня Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо скасування віз для громадян України та тим самим визначив дату початку безвізових поїздок.

Безвізовий режим між Україною та ЄС запрацює опівночі в ніч на 11 червня.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Європейська правда