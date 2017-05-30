Міноборони розпочинає призов офіцерів запасу, які не служили

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Вівторок, 30 травня 2017, 13:05

Міноборони призиває на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили.

Про це повідомив керівник головуправління персоналу-заступник начальника ГШ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

"Сьогодні о 12 години було підписано указ Міноборони про призов офіцерів запасу на військову службу до лав збройних. Йдеться про офіцерський склад", - сказав він.

"Призиватися будуть громадяни віком до 43 років, які мають відповідну військову підготовку у військових навчальних закладах, ступінь не нижче бакалавра, але не проходили військової служби", - зазначив він.

Артеменко додав, що це "строкова служба", яка триватиме 18 місяців.

При цьому він повідомив, що після призову всі офіцери в обов'язковому порядку протягом 3 місяців пройдуть допідготовку в навчальних закладах Міноборони. А потім їх призначать на посади у військових частинах і підрозділах, які не залучаються в АТО.

"Залучення офіцерів до АТО можливо тільки після укладання ними добровільного контракту і виявлення бажання служити в таких підрозділах", - зазначив він.

Артеменко додав, що соціальний захист офіцерів за призовом повністю відповідає рівню, який отримують офіцери військової служби за контрактом.

За його словами також є низка обмежень, через які не будуть призивати офіцерів. Це можливо за станом здоров'я, за результатами професійно-психологічного відбору, військово-лікарської комісії.

Також, за словами Артеменка, є низка умов для відстрочки – сімейні обставини, завершення навчання, або за станом здоров'я.

оновлюється...

Оксана Коваленко, УП

Теми: армія
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IP: 35.187.34.---Bratiichuk30.05.2017 13:43
Черговий виток антиукраїзму головного командуючого

1. В категорії до 43 років будуть брати людей старших (бо потім вже взяти не зможуть). А вони зараз вже чогось досягли в житті, є спеціалістами з громадських професій, займають високі позиції і забрати їх на 18 місяців буде означати практично крах їхньої кар,єри. Кому це потрібно? Звичайно Путіну.
2. Якщо почати нормально платити, то знайдутеться досить охочих послужити з тих, хто ще не так давно закінчив військові кафедри і ще не знайшов собі гарного місця на гражданці.
3. Масовий призив відбувається лише під війну а не під те сране АТО.
4. Як можна почитати в ЗМІ навіть для тих хто вже служить по контракту брак оснащених місць, засобів та обладнання для проходження служби, то де його візьмуть для тих, кого призовуть.

Отже висновок: Порошенко та його банда перед виборами планує нейтралізувати активну частину населення перетворивши її на гарматне м,ясо в зоні АТО, бо в ті байки "не будуть посилатися" ніхто не вірить.
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