Минобороны начинает призыв офицеров запаса, которые не служили

Минобороны призывает на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.

Об этом сообщил руководитель главуправления персонала-заместитель начальника ГШ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

"Сегодня в 12:00 был подписан указ Минобороны о призыве офицеров запаса на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет об офицерском составе", - сказал он.

"Призываться будут граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях, степень не ниже бакалавра, но которые не проходили военной службы", - отметил он.

Артеменко добавил, что это "срочная служба", которая продлится 18 месяцев.

При этом он сообщил, что после призыва все офицеры в обязательном порядке в течение 3 месяцев пройдут доподготовку в учебных заведениях Минобороны. А потом их назначат на должности в воинских частях и подразделениях, которые не привлекаются в АТО.

"Привлечение офицеров в АТО возможно только после заключения ими добровольного контракта и выявления желания служить в таких подразделениях", - отметил он.

Артеменко добавил, что социальная защита офицеров по призыву полностью соответствует уровню, который получают офицеры военной службы по контракту.

По его словам, также есть ряд ограничений, по которым не будут призывать офицеров. Это возможно по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.

Также, по словам Артеменко, есть ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения, или по состоянию здоровья.

Оксана Коваленко, УП