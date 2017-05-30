Прокуратура направила Курченку підозру у створенні банди

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Вівторок, 30 травня 2017, 16:10

Прокуратура направила повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій "злочинній схемі С. Курченка", - сказано у повідомленні.

Вказується, що складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.

"За даними слідства, вказані особи перебувають за межами України, у зв’язку з чим їх оголошено у розшук", - повідомили у ГПУ.

"Загалом у кримінальному провадженні наразі статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства", - зазначили у Генпрокуратурі .

Як відомо, у січні 2017 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

22 березня 2016 року Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру  за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

Українська правда

Теми: Курченко прокуратура розшук
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