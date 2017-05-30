Прокуратура направила Курченко подозрение в создании банды

Прокуратура направила уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем, олигарху, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.



Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме С. Курченко", - говорится в сообщении.



Указывается, что составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.



"По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск", - сообщили в ГПУ.



"Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых есть у 19 человек. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия", - отметили в Генпрокуратуре.



Как известно, в январе 2017 Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.



22 марта 2016 Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской отрасли.



Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".



Украинская правда