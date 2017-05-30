Велика ДТП під Мелітополем: мікроавтобус пішов на обгін
Пасажирський автобус і мікроавтобус "Мерседес Спринтер" зіткнулися у Запорізькій області вранці 30 травня, коли водій "Мерседеса" пішов на обгін вантажівки.
Про це повідомляє сайт Мелітополя 0619.com.ua з посиланням на очевидців аварії.
За їхніми словами, мікроавтобус рухався в бік смт Мирний, перед ним на знак "Стоп" зупинилася фура – водій "Мерседеса" пішов на її обгін і, виїхавши на високій швидкості на перехрестя, врізався у пасажирський автобус, який рухався з села Терпіння в Мелітополь.
Від зіткнення автобус перекинувся.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, ДТП за участю автобуса "Еталон" і мікроавтобуса "Мерседес спринтер" сталося о 07:30 на автошляху Харків – Сімферополь.
Внаслідок ДТП постраждали 30 пасажирів рейсового автобуса та 2 людини з "Мерседеса".
Рятувальники за допомогою спецтехніки підняли автобус "Еталон" та змили паливно-мастильні матеріали з дороги.
Про жертв не повідомляється. Постраждалих доставили до лікарні.
Олена Рощенко, УП
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