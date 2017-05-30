Велика ДТП під Мелітополем: мікроавтобус пішов на обгін

2207 переглядів
0
Вівторок, 30 травня 2017, 17:25

Пасажирський автобус і мікроавтобус "Мерседес Спринтер" зіткнулися у Запорізькій області вранці 30 травня, коли водій "Мерседеса" пішов на обгін вантажівки.

Про це повідомляє сайт Мелітополя 0619.com.ua з посиланням на очевидців аварії.

За їхніми словами, мікроавтобус рухався в бік смт Мирний, перед ним на знак "Стоп" зупинилася фура – водій "Мерседеса" пішов на її обгін і, виїхавши на високій швидкості на перехрестя, врізався у пасажирський автобус, який рухався з села Терпіння в Мелітополь.

Велика аварія під Мелітополем
Велика аварія під Мелітополем
0619.com.ua

Від зіткнення автобус перекинувся.

 

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, ДТП за участю автобуса "Еталон" і мікроавтобуса "Мерседес спринтер" сталося о 07:30 на автошляху Харків – Сімферополь.

ДТП за участю автобуса
ДТП за участю автобуса
ДСНС

Внаслідок ДТП постраждали 30 пасажирів рейсового автобуса та 2 людини з "Мерседеса".

Рятувальники за допомогою спецтехніки підняли автобус "Еталон" та змили паливно-мастильні матеріали з дороги.

 

Про жертв не повідомляється. Постраждалих доставили до лікарні.

Олена Рощенко, УП

Теми: ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У НАБУ хочуть звільнити співробітника, що скоїв ДТП 30 травня 2017, 15:32
У Запорізькій області маршрутка зіткнулася з автобусом – 32 постраждалих 30 травня 2017, 11:38
У ДТП в Росії загинули українці 25 травня 2017, 10:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Шеремета: СБУ показала наказ про звільнення Устименка
Українці не зможуть замовити Nike, iPhone та інші бренди в зарубіжних інтернет-магазинах
Жінок-офіцерів запасу призиватимуть як і чоловіків – Міноборони
Прокуратура направила Курченку підозру у створенні банди
Усі новини
Олег Кришталь

Інтерв'ю з одним з найбільш цитованих українських вчених у світі

Культура

Як живе і помирає найважливіша будівля Полтави