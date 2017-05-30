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У Запорізькій області маршрутка зіткнулася з автобусом – 32 постраждалих

Вівторок, 30 травня 2017, 11:38

У Запорізькій області маршрутка зіткнулася з автобусом, в аварії травмовано 32 особи.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Як повідомив у прямому ефірі начальник сектору профілактичної роботи Управління превентивної діяльності поліції Запоріжжя Андрій Топчій із місця подій, 12 постраждалих "швидкі" доставили в районну лікарню Мелітопольського району, ще 9 осіб доставили в міську лікарню Мелітополя.

Він зазначив, що дані будуть уточнювати, бо лікарні ще реєструють постраждалих.

На разі, 4 особи отримали травми середньої тяжкості (переломи, струси), інші – легкі пошкодження, сказав Топчій.

Як пише сайт Запоріжжя 061.ua, пасажирський автобус перекинувся 30 травня на трасі "Харків – Сімферополь".

За даними прес-служби ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, постраждали 32 людини.

Маршрутка зіткнулася з автобусом
Маршрутка зіткнулася з автобусом
061.ua

Рятувальники, прибувши на місце події, з'ясували, що пасажирський автобус "Еталон", прямуючи з Мелітополя в село Терпіння, зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер". У результаті зіткнення "Еталон" перекинувся на бік.

 

На даний момент відомо про 30 постраждалих "Еталону" і про 2-х пасажирів із "Мерседеса". Всі постраждалі проходять обстеження.

 

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: ДТП
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