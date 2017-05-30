Бойовики обстріляли Авдіївку: Трьох місцевих поранено

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Вівторок, 30 травня 2017, 20:44

Внаслідок обстрілу Авдіївки поранення отримали троє місцевих мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

За його словами, бойовики здійснили обстріл житлових кварталів міста близько 19:40.

"Одна міна розірвалась біля автобусної зупинки по вул. Некрасова. Поранено трьох мешканців. Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку. Пошкоджено вікна, стіни і дах. Інформація уточнюється", - написав він на Facebook.

Водночас керівник місцевої поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що на транспортній зупинці постраждали чоловік та жінка, їх доставили до лікарні, а міна потрапила у двір приватного домоволодіння на вул. Лермонтова, 77.

Українська правда

Теми: Авдіївка
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