ЗМІ хочуть зобов'язати тримати "політичний баланс" у новинах

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Середа, 31 травня 2017, 12:41

У Верховній Раді незабаром зареєструють проект закону про аудіовізуальні послуги, який передбачає дотримання політичного балансу в новинах.

Про це заступник голови фракції "Народний фронт" у парламенті Вікторія Сюмар сказала в інтерв'ю Ліга.net.

"Проект закону ще не зареєстрований, але скоро буде", – повідомила вона, відповідаючи на запитання журналіста.

"Це ми робимо відповідно до зобов'язань Ради Європи, цей законопроект розроблено експертами Ради Європи. Там буде норма про те, що новини повинні бути правдивими, об'єктивними і збалансованими. У нашому законодавстві сьогодні немає норми, яка зобов'язує новинні ресурси бути чесними", – заявила Сюмар.

"Можу сказати, що телеканали вже сьогодні досить різко відреагували на цю норму, на що європейці нас запитали: А, власне, чому?", – зазначила вона.

На запитання, як досягти об'єктивності, якщо правду часто складно довести, Сюмар відповіла: "Йдеться про баланс".

"Наприклад, у кодексі ВВС чітко прописано, що у них в ефірній сітці за тиждень повинні бути висвітлені всі парламентські чи основні політичні сили країни – нікого не ігнорують, всім дають висловитися. Починати потрібно хоча б із цього", – сказала вона.

"Тому що картина неприємна. Я вчора дивилася вечірній випуск новин на "Інтері" – там 7 сюжетів проти "Народного фронту". Вони, використовуючи державні частоти, мстять за щось своїм політичним опонентам. Загальнонаціональний канал не повинен собі цього дозволяти. Це працює точно не в інтересах споживачів інформації, вони-то зацікавлені у правді", – сказала депутат НФ.

На зауваження, що канал "Еспресо" добре висвітлює "Народний фронт", а "Опозиційний блок" – не часто, а канал "1 + 1" швидко "перетворюється на пропагандистський майданчик, коли це дуже потрібно (Ігорю) Коломойському", Сюмар відповіла :

"Питання балансу має стосуватися всіх, приклад із "Інтером" був просто найсвіжішим".

"У нас на телебаченні багато таких речей, про які не прийнято говорити: це постановочні сюжети, маніпуляція, відверта брехня, ігнорування другої точки зору. Це дуже сильно спотворює порядок денний в очах суспільства", – зазначила вона.

На зауваження, що за даними "Чесно" партія "Народний фронт" – у лідерах із розміщення джинси у ЗМІ, Сюмар відповіла: "Я цим не займаюся. Я завжди була противником подібної практики. Можливо, щось і є, я не заперечую . Але особисто я за роки депутатства не написала жодного подібного тексту".

"Я навіть працюю зараз над законопроектом, в якому було б чітке визначення джинси, щоб за це можна було б притягнути до відповідальності. Тому що коли чую на радіо поруч із новиною про загибель наших військових щось типу "доведено унікальні властивості горілки такої-то", стає соромно", – сказала депутат.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЗМІ законодавство Верховна Рада
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