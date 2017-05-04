У Сирії загинув ще один російський військовослужбовець

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Четвер, 4 травня 2017, 01:44

У Сирії загинув ще один російський військовослужбовець - контрактник з Братська Богдан Деревицький. Всього, за офіційними даними, за час військової операції в Сирії загинули 32 російських військових.

Про це повідомляє РБК з посиланням на сайт адміністрації міста.

Обставини загибелі Деревицького не уточнюються. Йому було 24 роки. У 2012 році його призвали в армію. Після строкової служби в Хабаровську він залишився служити там за контрактом, а потім поїхав до Сирії.

РБК відправив запит до Міністерства оборони Росії з проханням прокоментувати інформацію про загибель російського військовослужбовця.

Напередодні стало відомо про загибель в Сирії російського військового радника. У Міноборони РФ заявили, що він був убитий в результаті обстрілу підрозділу сирійської армії снайпером.

Теми: Сирія
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