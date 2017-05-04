У Франції Макрон і Ле Пен провели передвиборчі дебати
У Франції кандидат в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон провели передвиборчі дебати.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Вони торкнулися економічних питань та робочих місць в країні, а також приділили багато часу політичним заявам.
Ле Пен заявила, що Макрон не має плану безпеки країни і припустила його зв'язку з радикалами, зазначивши, що він "отримав індульгенцію від ісламістського фундаменталізму".
Макрон, колишній міністр економіки, назвав заклики Ле Пен закрити кордони "фальшивкою". Він звинуватив її у "брехні", зазначивши, що президентство Ле Пен було б саме тим, чого хочуть ісламістські екстремісти - "громадянською війною".
7 травня під Франції відбудеться другий тур президентських виборів. Згідно з даними опитувань, Макрон значно попереду.
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