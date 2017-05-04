У Франції Макрон і Ле Пен провели передвиборчі дебати

38 переглядів
0
Четвер, 4 травня 2017, 04:38

У Франції кандидат в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон провели передвиборчі дебати.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вони торкнулися економічних питань та робочих місць в країні, а також приділили багато часу політичним заявам.

Ле Пен заявила, що Макрон не має плану безпеки країни і припустила його зв'язку з радикалами, зазначивши, що він "отримав індульгенцію від ісламістського фундаменталізму".

Макрон, колишній міністр економіки, назвав заклики Ле Пен закрити кордони "фальшивкою". Він звинуватив її у "брехні", зазначивши, що президентство Ле Пен було б саме тим, чого хочуть ісламістські екстремісти - "громадянською війною".

7 травня під Франції відбудеться другий тур президентських виборів. Згідно з даними опитувань, Макрон значно попереду.

Теми: Франція вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Макрон значно попереду, підтримка Ле Пен вже перевищує 40% - опитування 3 травня 2017, 17:47
У США почали розслідування щодо француза-бойовика ОРДО 3 травня 2017, 12:23
У Парижі поранено трьох поліцейських, 4 осіб затримано під час демонстрацій 1 травня 2017, 19:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Голову адміністрації Януковича Інтерпол теж більше не шукає
Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс і пустити його лідерів до Криму
Горбатюк: Рішення Інтерполу по Януковичу буде оскаржуватись
Інтерпол відмовився розшукувати і депутата-утікача
Усі новини
6 фільмів травня

Гай Річі, Рідлі Скотт і Ульріх Зайдль

Гід по грузинській кухні

Де в Києві спробувати хінкалі, хачапурі і чанахи