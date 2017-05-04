Суд у справі Януковича почався із заяв адвокатів про втручання Луценка

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Четвер, 4 травня 2017, 10:14

У Оболонському райсуді Києва почалося підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Засідання суду почалося близько 10 години. Під будівлею суду присутні активісти, які вимагають покарати Януковича.

 
Активісти вимагають покарати Януковича
Фото романа кравця
 
Суд переповнений журналістами
фото романа кравця

На початку засідання адвокати Януковича виступили із клопотанням про відкладення розгляду справи.

"Нами було встановлено обставини незаконного втручання в систему автоматизованого розподілу справ суду",  – зазначив адвокат Януковича Віталій Сердюк. За його словами, захист 19 квітня подав заяву про втручання у роботу суду генпрокурора Юрія  Луценка, а отже про вчинення ним кримінального правопорушення.

Сердюк зазначив, що 28 квітня суд зобов’язав правоохоронні органи розглянути цю справу.

Він також висловив здивування відсутністю у суді генерального прокурора.

Водночас суддя зазначив, що якщо Апеляційний суд ухвалить рішення про направлення справи до іншого суду, то таке рішення буде виконано. Наразі ж такого рішення немає.

11 квітня в Оболонському суді повідомили, що визначили склад суду, який розглядатиме справу про державну зраду проти екс-президента Януковича.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядатисправу Януковича.

Як відомо, до Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.

У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Янукович Луценко
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