Суд постановив з'ясувати, чи було втручання у справі Януковича

Оболонський районний суд вирішив звернутися до державного підприємтсва "Інформаційні судові системи" з проханням перевірити, чи хтось втручався в автоматизований розподіл суддів у справі Віктора Януковича.

Таке рішення у четвер, 4 травня, на підготовчому засідання суду ухвалив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Ми не можемо впливати ні на прокуратуру, ні на поліцію. Тому ми можемо лише звернутися до державного підприємства "Інформаційні судові системи", - зазначив він.

Таким чином суддя частково задовільнив клопотання адвокатів Януковича. Після цього він зазначив, що судове засідання продовжується.

Захист екс-президента скаржився, що засідання не можна продовжувати через нібито втручання генпрокуратури в систему автоматизованого розподілу суддів. Також захист стверджував, що прокуратура тисне на суд, зокрема заявивши, що вирок у справі Януковича має бути винесеним до 24 серпня.

Представники обвинувачення заперечували. "Ми не бачимо, як генеральний прокурор міг впливати на суд", - зазначив прокурор Максим Крим.

Роман Кравець, УП