Екс-регіонал Макеєнко став єдиним власником телеканалу "Тоніс"

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Четвер, 4 травня 2017, 11:44

Колишній регіонал, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко став єдиним власником телеканалу "Тоніс".

Відповідна інформація міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними реєстру, розмір внеску Макеєнка до статутного фонду становить 16,7 млн грн.

Директором телеканалу залишився Олександр Бутко.

Як повідомлялося, в березні цього року Макеєнко став власником 9,5% телеканалу "Тоніс". На той момент 80% статутного капіталу залишалося ТОВ "Тоніс" (розмір внеску – 13 млн 385 тис. грн), 9,5% - у Макеєнко (розмір внеску – 1 млн 589 тис. 468 грн), 10% залишається у Бутка (розмір внеску – 1 млн 673 тис. 125 грн), 0,5% - у Бірзула (внесок – 83 тис. 656 грн).

У березні телеканал також оголосив, що основним напрямком каналу буде інформаційно-аналітичне мовлення. На ньому будуть працювати телеведучі Євген Кисельов і Матвій Ганапольський.

Більше читайте у статті: "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал".

Теми: телебачення
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