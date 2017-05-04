Геращенко: "Нормандський формат" стає на паузу
"Нормандський формат" переговорів (Україна, Росія, Нимеччина, Франція) щодо вирішення конфлікту на Донбасі фактично призупиняє свою роботу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.
За її словами призупинення роботи формату пов'язане із виборчими процессами в Німеччині і Франції.
"Німеччина входить в період виборів, що відбудуться у вересні. У Франції в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу", - написала вона.
За словами Геращенко в США "так само ще тільки формуються структури, які відповідають за певні напрямки зовнішньої політики".
"Путін все це використовує, тому "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, й це напряму впливає на мінський формат (Україна, Росія, ОБСЄ – ред.) похідний від нормандського. Схоже, питання, які ми так важко намагаємося вирішувати в Мінську і які є заблокованими, поки що залишаться в тому ж стані", - додала вона.
Українська правда
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