Геращенко: "Нормандський формат" стає на паузу

"Нормандський формат" переговорів (Україна, Росія, Нимеччина, Франція) щодо вирішення конфлікту на Донбасі фактично призупиняє свою роботу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами призупинення роботи формату пов'язане із виборчими процессами в Німеччині і Франції.

"Німеччина входить в період виборів, що відбудуться у вересні. У Франції в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу", - написала вона.

За словами Геращенко в США "так само ще тільки формуються структури, які відповідають за певні напрямки зовнішньої політики".

"Путін все це використовує, тому "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, й це напряму впливає на мінський формат (Україна, Росія, ОБСЄ – ред.) похідний від нормандського. Схоже, питання, які ми так важко намагаємося вирішувати в Мінську і які є заблокованими, поки що залишаться в тому ж стані", - додала вона.

Українська правда