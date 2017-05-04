З початку року з зарплат нардепів вирахували 1,7 млн за прогули

У 2017 році за прогули засідань Верховної Ради із заробітної плати народних депутатів вирахували 1,7 млн гривень.

Про це у четвер повідомляє на своїй сторінці у Facebook Комітет виборців України, посилаючись на відповідь апарату парламенту.

Як повідомили в апараті Ради "внаслідок нарахування заробітної плати лише за фактично відпрацьовані дні, за перший квартал 2017 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України, у сумі 1748,7 тисяч гривень".

Як пише КВУ, лише 10% (41 із 423) депутатів відвідали всі засідання Ради в 2017 році.

"Решта нардепів пропустили одне чи кілька засідань парламенту, відповідно, вони не отримали частину зарплати. Окремі депутати не з’являлися в парламенті впродовж місяців. Так, в січні-лютому п’ятеро нардепів пропустили всі засідання Ради, в березні – восьмеро, в квітні – семеро", - сказано у повідомленні.

"У квітні всі засідання Ради за даними письмової та електронної реєстрації пропустили Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Петро Сабашук, Євген Бакулін, Вячеслав Богуслаєв, Олександр Онищенко, Сергій Клюєв", - повідомили у КВУ.

Всього в 2017 році відбулося 42 пленарні засідання ВРУ.

Українська правда