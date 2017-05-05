РФ заважає припиненню бойових дій на Донбасі – представник США в ОБСЄ

Росія підриває зусилля з припинення бойових дій на сході України, відмовляється засуджувати залякування місій ОБСЄ, продовжує порушувати права опозиції в Криму.

Про це заявила тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кейт М. Бернс під час промови 4 травня перед постійною радою ОБСЄ у Відні, передає Голос Америки.

Бернс навела приклади порушення Росією режиму припинення вогню та розведення сил на сході України.

"Росія продовжує поведінку, яка підриває припинення бойових дій. Знову, 29 квітня, спостережна місія ОБСЄ чула постріли в районі розведення сил під Станицею Луганською. Це перезапустило відлік часу припинення вогню перед розведенням сил. Спостережна місія повідомила, що постріли робились з території під контролем сепаратистів. 14 квітня, в той же день, коли сили сепаратистів під проводом Росії оголосили про готовність відійти від Станиці Луганської, спостережна місія звітувала про напад спільних російсько-сепаратистських сил на українські позиції. Протягом тижнів, спільні російсько-сепаратистські сили тримали 30 одиниць забороненої зброї включаючи танки та гаубиці в 15 кілометрах від району розведення сил", - йдеться у заяві Бернс.

Вона підкреслила, що неухильне дотримання режиму припинення вогню та розведення сил є визначною передумовою для виконання мінських угод.

Кейт Бернс висловила жаль з приводу того, що Росія не підтримала частину заяви ОБСЄ де засуджуються спроби залякати, або нажахати спостерігачів ОБСЄ, а також йдеться про необхідність гарантувати доступ місій по всій Україні без обмежень, зауважень чи зволікань.

"Відмова Росії приєднатись до решти країн-учасників і повністю підтримати спостерігачів співвідноситься з тим, що вона не забезпечує доступ місій по всій території України, зокрема на територіях підконтрольних спільним російсько-сепаратистським силам. Обмеження в доступі, разом з погрозами та залякуваннями послаблюють спостережну місію. Лише минулого тижня, спільні російсько-сепаратистські сили 13 раізв обмежували доступ спосетержних місій", - заявила вона.

Росія продовжує порушувати права тих, хто протистоїть незаконній анексії Криму, йдеться в промові.

"Ми закликаємо припинити переслідування незалежного журналіста Миколи Семени. Фіктивний суд над ним поновився 3 травня – на Всесвітній день вільної преси після 5-тижневої перерви", - зазначила Бернс.

Вона підкреслила, що російська агресія проти України розхитує основи на яких ґрунтується безпека та стабільність Європи, і прямо суперечить ідеї цілісної, вільної та мирної Європи.

Бернс також повторила, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, непорушність її міжнародно-визнаних кордонів.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо намагання Росії змінити кордони України. Разом з нашими європейськими партнерами ми заявляємо, що наші санкції проти Росії залишаться в силі доки вона повністю не виконає мінські домовленості, а санкції пов’язані з Кримом будуть в силі доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом".