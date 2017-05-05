РФ мешает прекращению боевых действий на Донбассе - представитель США в ОБСЕ

885 просмотров
0
Пятница, 5 мая 2017, 05:38

Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины, отказывается осуждать запугивания миссий ОБСЕ, продолжает нарушать права оппозиции в Крыму.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс во время речи 4 мая перед постоянным советом ОБСЕ в Вене, передает Голос Америки.

Бернс привела примеры нарушения Россией режима прекращения огня и разведения сил на востоке Украины.

"Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращении боевых действий. Опять, 29 апреля, наблюдательная миссия ОБСЕ слышала выстрелы в районе разведения сил под станицей Луганской. Это перезапустило отсчет времени прекращения огня перед разведением сил. Наблюдательная миссия сообщила, что выстрелы производились с территории под контролем сепаратистов. 14 апреля, в тот же день, когда силы сепаратистов под предводительством России объявили о готовности отойти от Станицы Луганской, наблюдательная миссия отчитывалась о нападении совместных российско-сепаратистских сил на украинские позиции. В течение двух недель, совместные российско-сепаратистские силы держали 30 единиц запрещенного оружия включая танки и гаубицы в 15 километрах от района разведения сил", - говорится в заявлении Бернс.

Она подчеркнула, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и разведения сил является основной предпосылкой для выполнения минских соглашений.

Кейт Бернс выразила сожаление по поводу того, что Россия не поддержала часть заявления ОБСЕ где осуждаются попытки запугать, или напугать наблюдателей ОБСЕ, а также говорится о необходимости гарантировать доступ миссий по всей Украине без ограничений, замечаний или проволочек.

"Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам. Ограничения в доступе, вместе с угрозами и запугиванием ослабляют наблюдательную миссию. Только на прошлой неделе, совместные российско-сепаратистские силы 13 раз ограничивали доступ наблюдательных миссий ", - заявила она.

Россия продолжает нарушать права тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма, говорится в речи.

"Мы призываем прекратить преследование независимого журналиста Николая Семены. Фиктивный суд над ним возобновился 3 мая - на Всемирный день свободной прессы после 5-недельного перерыва", - отметила Бернс.

Она подчеркнула, что российская агрессия против Украины расшатывает основы безопасности и стабильности Европы, и прямо противоречит идее целостной, свободной и мирной Европы.

Бернс также повторила, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, нерушимость ее международно признанных границ.

"Мы не признаем и никогда не признаем попытки России изменить границы Украины. Вместе с нашими европейскими партнерами мы заявляем, что наши санкции против России останутся в силе пока она полностью не выполнит минские договоренности, а санкции связанные с Крымом будут в силе пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом".

Темы: Донбасс ОБСЕ США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тука: Захваченные боевиками предприятия в ОРДЛО останавливаются 5 мая 2017, 03:43
Кулеба: Нормандский формат продолжит работать 5 мая 2017, 01:40
В Марьинском районе задержаны 5 человек по подозрению в участии в НВФ 5 мая 2017, 00:40
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий $ 560 млн для Украины
Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО
Радио Свобода обнародовало видео взрыва автомобиля ОБСЕ
Боровик: Причин для лишения меня украинского гражданства нет
Все новости
Гонорары

Сколько заработают за выступления на Евровидении Джамала, Onuka и Руслана

Гастро-новини

Киевские заведения, открывшиеся в апреле