РФ офіційно відмовилася виконувати рішення Ради Європи щодо Криму

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П'ятниця, 5 травня 2017, 19:24

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило офіційну реакцію на рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму та Севастополя та відмовилося виконувати дане рішення.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС РФ.

Російське дипвідомство повідомило, що ініціює два рішення, спрямованих проти України. "Внесли на обговорення проекти рішень КМРЄ про підтримку Мінського процесу та про порушення прав людини на Україні (так в оригіналі - ЕП). Розраховуємо на їх предметне обговорення на найближчому засіданні Комітету", - йдеться в заяві.

За словами джерел "Європейської правди", знайомих з суттю російського проекту, шансів на затвердження цих документів небагато, оскільки "у запропонованій редакції вони нагадують російську агітку".

Крім цього, в РФ оголосили, що не мають наміру виконувати рішення КМРЄ, не дивлячись на те, що вона зобов'язалася це робити в рамках членства в Раді Європи. У заяві МЗС РФ також вперше прозвучала теза про те, що Росія буде відмовлятися виконувати всі рішення, прийняті не консенсусом.

"Російська Федерація ніяк не вважає себе пов'язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів і не вважає його правомірним використання українською стороною... Для нас вони в силу свого неконсенсусного характеру політично і юридично нікчемні", - йдеться в заяві.

Також російське зовнішньополітичне відомство оголосило, про "дискредитацію Комітету міністрів" і попередило, що готує нові кроки, що стосуються діяльності Ради Європи, не уточнивши подробиці.

"Як держава, що несе відповідальність за стан справ в Раді Європи, включаючи і Комітет міністрів, Російська Федерація буде змушена розглянути кроки з подолання практики кон'юнктурного політиканства в структурах Ради Європи", - заявив російський МЗС.

Детально про рішення КМРЄ, яке розлютило Росію читайте в статті "Текст рішення Ради Європи щодо Криму: як Страсбург допомагає Україні виграти в Гаазі".

Європейська правда

Теми: Крим Росія
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