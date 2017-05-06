У зоні АТО відбулися навчання артилеристів

280 переглядів
0
Субота, 6 травня 2017, 00:26

У п'ятницю, 5 травня, на полігоні в зоні АТО відбулися навчання артилерії.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

"Взяв участь в інструкторсько-методичних навчаннях однієї із артилерійських бригад що дислокується в районі відведення. Навчання проходили на полігоні в зоні АТО. Артилеристи відпрацювали злагоджені дії батарей 152-мм "Гіацинтів", розвідки та інших підрозділів бригади. У навчаннях взяли участь командири артилерійських дивізіонів інших бригад в зоні проведення АТО", - йдеться в повідомленні.

Жебрівський додав, що бійці і командири бив відзначені "за сумлінну службу і відмінні показники під час проведення навчань".

Теми: АТО Жебрівський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З початку доби в зоні АТО бойовики здійснили 19 обстрілів: є поранений 5 травня 2017, 18:36
Місія ОБСЄ фіксує менше порушень "тиші" на Донбасі 5 травня 2017, 14:50
Бойовики обстріляли Красногорівку – поранили жінку 5 травня 2017, 13:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трамп підписав держбюджет-2017, уникнувши урядового "шатдауну"
П'ятому підозрюваному у "справі Мартиненка" суд обрав нічний арешт
РФ офіційно відмовилася виконувати рішення Ради Європи щодо Криму
З початку доби в зоні АТО бойовики здійснили 19 обстрілів: є поранений
Усі новини
Культура

Художник Андрій Єрмоленко: У нас є проблема – ми не можемо займатися людським

Гастро-новости

Київські заклади, які відкрилися в квітні