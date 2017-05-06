Корабель РФ намагався захопити український катер

2053 перегляди
0
Субота, 6 травня 2017, 00:54

У Чорному морі російський корабель спробував захопити український рятувальний катер.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"24 квітня 2017 року під час проведення рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовську, штатних навчань російській корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катеру. Команда українського катеру не допустила захоплення судна", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кораблі РФ, які базуються в анексованому Криму, наблизилися до українського катеру і вийшли в ефір з вимогою "застопорить ход и лечь в дрейф".

Команда українського катера відмовилася виконувати протиправні вимоги, зазначивши, що катер знаходиться в територіальних водах України, після чого взяла курс на Скадовськ.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що екіпаж рятувального катера буде нагороджений за професіоналізм.

Теми: Мінінфраструктури Україна Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За ремонтом доріг спостерігатимуть онлайн – Омелян 10 квітня 2017, 17:21
Хто може вплинути на розвиток cashless economy* 4 квітня 2017, 10:42
Пристебніть паски: Ryanair летить в Україну 13 березня 2017, 14:11
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Корабель РФ намагався захопити український катер
Трамп підписав держбюджет-2017, уникнувши урядового "шатдауну"
П'ятому підозрюваному у "справі Мартиненка" суд обрав нічний арешт
РФ офіційно відмовилася виконувати рішення Ради Європи щодо Криму
Усі новини
Вулична Музика

На Дні Вуличної Музики у Києві вперше буде дитяча локація

Хочу перемагати!

Як виступає 93-річний тенісист України