Бойовики віддали тіла трьох українських військових - штаб

1328 переглядів
0
Субота, 6 травня 2017, 12:36

Тіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію. 

Про це 6 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"В рамках гуманітарного проекту "Евакуація 200", на підконтрольну Україні територію повернено тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги", - повідомили у штабі. 

Процедура щодо повернення тіл розпочалася одразу після підтвердження факту загибелі бійців.

"Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, про загибель трьох військових у штабі АТО повідомили 3 травня. 

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Бойовики били 63 рази, 5 військових ЗСУ поранені 6 травня 2017, 06:48
У зоні АТО відбулися навчання артилеристів 6 травня 2017, 00:26
З початку доби в зоні АТО бойовики здійснили 19 обстрілів: є поранений 5 травня 2017, 18:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Тандіт: В заручниках у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України
Вночі в Одесі у дворі волонтерського центру прогримів вибух
Доба в АТО: Бойовики били 63 рази, 5 військових ЗСУ поранені
Корабель РФ намагався захопити український катер
Усі новини
Ідеальний сніданок

Їсти стоячи із квадратної тарілки: Формула ідеального сніданку

Гормон ласуна

Вчені пояснили, чому нам постійно хочеться солоденького