Бойовики віддали тіла трьох українських військових - штаб

Тіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію.

Про це 6 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"В рамках гуманітарного проекту "Евакуація 200", на підконтрольну Україні територію повернено тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги", - повідомили у штабі.

Процедура щодо повернення тіл розпочалася одразу після підтвердження факту загибелі бійців.

"Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, про загибель трьох військових у штабі АТО повідомили 3 травня.