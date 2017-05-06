У Запоріжжі на учасників "Веселкового флешмобу" напали невідомі

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Субота, 6 травня 2017, 20:52

На трьох учасників акції "Веселковий флешмоб", що відбулася в суботу під стінами Запорізької облдержадміністрації, після завершення заходу напала група молодиків.

Про це Радіо Свобода повідомив організатор флешмобу Ростислав Мілевський.

За його словами, постраждалі написали заяви в поліцію.

 
Фото Радіо Свобода

Сам флешмоб пройшов без конфліктів. Під час заходу активісти за допомогою плакатів-літер, на яких були намальовані символи груп, що стикаються з дискримінацією в Україні, зібрали фразу "Шануємо різноманіття" та випустили в небо різнокольорові кульки.

"Акція присвячена даті 17 травня – це Міжнародний день боротьби з гомофобією і трансфобією. Але так трапилося, що цього року Україна приймає Євробачення, і слоганом його є "Святкуй різноманітність". Тому ми вирішили застосувати до себе цей чудовий слоган і показати, що ми цінуємо різноманітність, поважаємо різноманітність і святкуємо її, незважаючи на ярлики, на агресію, на несприйняття певних груп, що стикаються з дискримінацією", - розповів Мілевський.

 

Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед" проводить "Веселковий флешмоб" з 2012 року, але публічно в центрі міста акція проходить вперше. Для безпеки учасників інформація про проведення заходу не анонсувалася у ЗМІ.

Водночас місцевому сайту 061 Мілевський розповів, що на трьох учасників акції напали п'ятеро невідомих. Одного з активістів побили, другого - кілька разів штовхнули, а дівчині-учасниці дали ляпаса.

Він також зазначив, що нападників не знайшли.

Видання опублікувало відео з камери спостереження, яка зафіксувала конфлікт.

Теми: Запоріжжя ЛГБТ
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