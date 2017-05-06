Human Rights Watch закликає негайно звільнити вченого Козловського

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Субота, 6 травня 2017, 21:56

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликає угруповання "ДНР" негайно звільнити вченого Ігоря Козловського, якого так званий "військовий трибунал ДНР" засудив до майже трьох років ув’язнення.

Про це йдеться в заяві, поширеній HRW у суботу, пише Радіо Свобода.

"Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було величезною образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований", – заявила представник організації Таня Купер.

Вона наголосила, що Козловського утримували за ґратами суто за його політичні погляди.

У HRW нагадали, що з січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини.

"За умови відсутності функціональної системи кримінального правосуддя у регіоні, у Козловського було мало шансів на справедливий суд", – зазначила Купер.

"Вся його справа є пародією, мета якої – позбавити його права ефективно захищатися і покарати за мирну опозиції до дій сепаратистів", – вважають у HRW.

Як повідомлялося, 3 травня так званий "військовий трибунал ДНР" засудив незаконно утримуваного донецькими бойовиками українського історика і релігієзнавця Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі.

Бойовики аргументували затримання і суд над Козловським тим, що він – "особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених у "ДНР" організацій, зокрема, членами партії "Свобода" у 2014 році". Угруповання "ДНР" також звинуватило вченого у "незаконному зберіганні вибухових речовин". Родичі ці звинувачення заперечують.

В Україні і по світу неодноразово відбувалися акції #FreeKozlovsky із вимогою звільнити Козловського з полону бойовиків.

Теми: "ДНР" релігія права людини
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