Військовий 54 ОМБр покінчив життя самогубством

2476 переглядів
0
Субота, 6 травня 2017, 22:18

Військовий 54 окремої механізованої бригади ЗСУ в суботу покінчив життя самогубством.

Про це йдеться у повідомленні бригади в Facebook.

Зазначається, що за фактом смерті військовослужбовця 1977 року народження розпочато службове розслідування.

"За попередніми даними, причиною самогубства стали сімейні обставини", - зазначили в 54 ОМБр.

54 ОМБр брала участь у боях на Світлодарській дузі, після чого в квітні цього року була виведена на Чугуївський полігон (Харківська область).

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мешканець Зайцевого двічі отримав поранення під час обстрілу 6 травня 2017, 20:24
Глава місії "Чорний тюльпан": близько тисячі загиблих в зоні АТО не опізнані 6 травня 2017, 18:55
З початку доби троє військових отримали поранення 6 травня 2017, 18:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Клуб Ахметова вдесяте виграв чемпіонат України з футболу
ВСУ зупинив виконання рішень щодо банку "Михайлівський"
Електропостачання ДФС відновлено
Аваков обіцяє жорстку реакцію на антиукраїнські заяви 9 травня
Усі новини
Гормон ласуна

Вчені пояснили, чому нам постійно хочеться солоденького

Репортаж

Волонтери – мости з життям, в якому бійці комусь потрібні