Військовий 54 ОМБр покінчив життя самогубством

Військовий 54 окремої механізованої бригади ЗСУ в суботу покінчив життя самогубством.

Про це йдеться у повідомленні бригади в Facebook.

Зазначається, що за фактом смерті військовослужбовця 1977 року народження розпочато службове розслідування.

"За попередніми даними, причиною самогубства стали сімейні обставини", - зазначили в 54 ОМБр.

54 ОМБр брала участь у боях на Світлодарській дузі, після чого в квітні цього року була виведена на Чугуївський полігон (Харківська область).