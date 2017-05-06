Військовим пропонують перевіритися на ВІЛ

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Субота, 6 травня 2017, 22:50

Кожен військовослужбовець в районі АТО зможе пройти добровільне тестування на ВІЛ/СНІД.

Про це повідомляє в суботу прес-центр штабу АТО.

В результаті співробітництва медичної служби Міністерства оборони та Збройних Сил України з Міжнародною громадською організацією "Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу", в районі проведення антитерористичної операції розпочато добровільне тестування військовослужбовців Збройних Сил України з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

"Для потреб медичної служби в район АТО на безоплатній основі передано 60 тисяч одиниць імунохроматичних одноступеневих тестів", - повідомив начальник відділу медичного забезпечення штабу АТО Едуард Хорошун.

За його словами, тестування проводиться виїзними медичними бригадами військових мобільних госпіталів із залученням епідеміологів пересувних санітарно-епідеміологічних груп. При його проведенні обов'язково дотримуються принципи добровільності, конфіденційності, а за бажанням й анонімності.

Теми: АТО здоров'я
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