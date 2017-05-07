У Празі протестували проти приїзду російських байкерів

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Неділя, 7 травня 2017, 05:43

У центрі Праги 6 травня активісти протестували проти приїзду до Чехії учасників мотоклубу "Нічні вовки", які на початку травня традиційно влаштовують мотопробіг із нагоди річниці перемоги над нацизмом.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Приблизно 30 людей із кримськотатарськими, українськими, чеськими прапорами, прапорами НАТО і Євросоюзу роздавали перехожим листівки, у яких ішлося про підтримку клубом анексії Криму та фінансування "Нічних вовків" із російського державного бюджету.

На Вацлавській площі був розгорнутий величезний плакат із написом "Чехам добре відомо, яка вона – "дружба" правителів Росії".

Цього року чеська влада не узгодила проїзд байкерів із Росії по центральній площі Праги. Свої основні заходи мотоциклісти провели на Ольшанському кладовищі, де поклали квіти до могил загиблих під час Другої світової війни солдатів і помолилися в церкві.

Після Праги "Нічні вовки" збираються відвідати в Чехії поховання Другої світової війни в місті Дечин, а потім вирушать до Німеччини. Проти їхнього приїзду планують протестувати і в Берліні.

Теми: Чехія Росія
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