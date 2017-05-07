У КНДР затримали громадянина США за "акти проти режиму" - ЗМІ

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Неділя, 7 травня 2017, 16:47

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про те, що у КНДР затримано громадянина США за підозрою у здійсненні актів проти правлячого режиму республіки.

Про це 7 травня повідомляє CNN з посиланням на Державну інформаційну агенцію КНДР (KCNA). 

Зазначається, що затриманий - Кім Хак-сонг, був затриманий у суботу, інших подробиць про його можливий злочин не повідомляється.

"Відповідний орган наразі проводить детальне розслідування злочину", - повідомило KCNA.

Зазначено також, що Кім Хак-сонг - четвертий громадянин США, якого затримано у КНДР.  

У квітні повідомлялося про Тоні Кіма (Кім Санг Дук), якого було затримано за "ворожі дії" щодо північнокорейського режиму.

Теми: КНДР США
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