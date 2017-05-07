У неділю бойовики вели обстріли 27 разів: артилерія, БТР, зенітні установки

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Неділя, 7 травня 2017, 18:56

З початку доби 7 травня у зоні проведення АТО зафіксовано 27 обстрілів позицій українських військ.

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на 18:00. 

"Російсько-терористичні війська продовжують вогневі провокації проти ЗСУ.  На Донецькому було обстріляно позиції біля Авдіївки, Троїцького, Опитного та Верхньоторецького, Луганського, Зайцевого, Невельського", - повідомили у штабі. 

При цьому бойовики застосували артилерію калібру 122-мм, озброєння БМП, міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети,зенітні установки ЗУ-23-2. 

На Приморському напрямку вогонь вівся по позиціях біля Водяного, Красногорівки, Широкиного, Павлополя, Новоселівки Другої, Лебединського та Гнутового. 

"Вогонь вівся з протитанкових ракетних комплексів, мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь по силах АТО біля Кримського та Новозванівки з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. 

Українська правда

Теми: АТО зброя
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