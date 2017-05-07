Туск привітав Францію з вибором свободи, а не "тиранії фейкових новин"

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Неділя, 7 травня 2017, 22:20

Президент Європейської Ради Дональд Туск висловив привітання кандидату у президенти Франції Еммануелю Макрону за підсумками голосування у другому турі виборів. 

Своє привітання Туск розмістив у мікроблозі у Твіттері. 

"Вітаємо французький народ, який зробив вибір на користь свободи, рівності та братерства на противагу від тиранії фальшивих новин", - зазначив він.

Як відомо, за даними екзит-полів на виборах президента Франції перемогу здобув лідер руху "Вперед!" Емануель Макрон. 

Теми: Франція вибори
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