Туск привітав Францію з вибором свободи, а не "тиранії фейкових новин"

Президент Європейської Ради Дональд Туск висловив привітання кандидату у президенти Франції Еммануелю Макрону за підсумками голосування у другому турі виборів.

Своє привітання Туск розмістив у мікроблозі у Твіттері.

"Вітаємо французький народ, який зробив вибір на користь свободи, рівності та братерства на противагу від тиранії фальшивих новин", - зазначив він.

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news.