Відкриття "Євробачення" пройшло без порушень – поліція

Заходи з нагоди відкриття "Євробачення-2017" у неділю в Києві пройшли без порушень громадського порядку.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Twitter.

Там також зазначили, що рух транспорту в центральній частині міста відновлено.

Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) May 7, 2017

Як повідомлялося, офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" пройшла ввечері 7 травня у Києві перед Маріїнським палацом.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня, другий півфінал – 11 травня. 13 травня пройде гранд-фінал конкурсу. Всі головні події відбуватимуться у МВЦ на Лівому березі столиці.

Українська правда