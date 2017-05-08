Відкриття "Євробачення" пройшло без порушень – поліція

699 переглядів
0
Понеділок, 8 травня 2017, 09:47

Заходи з нагоди відкриття "Євробачення-2017" у неділю в Києві пройшли без порушень громадського порядку.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Twitter.

Там також зазначили, що рух транспорту в центральній частині міста відновлено.

Як повідомлялося, офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" пройшла ввечері 7 травня у Києві перед Маріїнським палацом. 

Перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня, другий півфінал – 11 травня. 13 травня пройде гранд-фінал конкурсу. Всі головні події відбуватимуться у МВЦ на Лівому березі столиці.

Українська правда

Теми: Київ Євробачення поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві охоронця супермаркету поранили пострілом, стрільця затримано 7 травня 2017, 17:11
У Лук'янівському СІЗО кажуть, що вночі горіла адмінбудівля 7 травня 2017, 13:22
Пожежа в Лук'янівському СІЗО локалізована, постраждалих немає 7 травня 2017, 05:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Підсумки виборів у Франції: Макрон випередив Ле Пен майже в два рази
СЦКК: Бойовики продовжують обстріли, пошкоджені будинки та школа
На виборах президента Франції переміг Макрон - екзит-поли
У Києві урочисто відкрили "Євробачення-2017"
Усі новини
Діти

Як садок може допомогти дитині здобути впевненість у собі?

Відео-інструкція

Як записати дитину в садок Києва